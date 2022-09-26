Санду пригрозила лишить гражданства молдаван, которые будут воевать на стороне РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду сообщила об угрозе набора военных в армию РФ из непризнанного Приднестровья и пригрозила лишать таких людей молдавского гражданства.

«Есть риск мобилизации граждан Молдавии в восточных районах Республики Молдова. Чтобы препятствовать таким действиям, анализируем возможность отзыва гражданства Республики Молдова у лиц с гражданством Российской Федерации, которые будут воевать на стороне агрессора. Также изучаем возможность ужесточения наказания для граждан Молдавии, которые захотят быть наемниками», — сказала президент на брифинге в понедельник после заседания Высшего совета безопасности.