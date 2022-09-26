Иностранные наблюдатели: Референдумы о вхождении в РФ новых областей проходят без нарушений

15:45

Процесс голосования на специальных участках в Москве, где проводятся референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, организован на высоком уровне, отмечают иностранные наблюдатели.

«На основании того, что я увидел, проголосовавшие граждане высоко оценили организацию референдумов, - заявил, посетив участок в Москве, бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович. - Я уверен, что итог этого голосования будет позитивным для всех граждан всех республик. Вопреки всем очень многим сложностям, с которыми сталкивались в организации этих референдумов, я доволен, что они все-таки случились».

«Я не увидел никакого отклонения от нормы, я вижу, что процесс идет в соответствии с правилами, что не совпадает с тем, что нам говорят в западных новостях, - сообщил журналист Sputnik Вайт Рид (США). - Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить самим судьбу своего региона». Вил сообщил, что побывал не только в Москве. «Был в Крыму, в Херсоне, и везде я видел желание людей быть с тем правительством, с теми властями, которые могут обеспечить их самым необходимым. Это тепло, работа, еда», - заявил он.

Напомним, 23-27 сентября проводятся референдумы по поводу включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Проживающие за пределами этих регионов граждане могут проголосовать в России, в том числе и в Москве.