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НОВОСТИ

Орбан назвал снятие санкций с РФ условием для восстановления экономики Европы

16:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал снятие санкций с РФ условием для восстановления экономики Европы. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в парламенте страны.

«Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу», — цитирует премьера агентство Рейтер.

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