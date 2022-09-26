16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал снятие санкций с РФ условием для восстановления экономики Европы. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в парламенте страны.

«Если санкции, введенные в отношении России, будут отменены, европейская экономика сможет восстановить свою силу», — цитирует премьера агентство Рейтер.