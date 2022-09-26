Россия приостанавливает действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения
17:32 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приостанавливает действие соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Приостановить действие соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 года», — говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.
В документе отмечается, что приостановка вводится «до устранения Латвийской Республикой допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия».
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