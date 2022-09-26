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ВСУ не прекращают обстреливать Донецк во время референдума ни днем, ни ночью — мэр

18:00 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрелы Донецка со стороны украинской армии во время проведения референдума по вопросу вхождения ДНР в состав России, который начался 23 сентября, не прекращаются ни днем, ни ночью. Об этом в понедельник сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«На протяжении всех этих трех дней обстрелы не прекращаются ни ночью, ни днем. Ночью сегодня был плотный обстрел. С утра под обстрелом пять районов города из девяти. <…> В Кировском районе зафиксированы [противопехотные мины] „Лепестки“, уже в Петровском зафиксированы. Уже есть раненные мирные жители на „Лепестках“ в том числе», — сказал Кулемзин в эфире Первого канала.

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