Зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока-1»
22:40 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» зафиксировано вечером в понедельник, причины инцидента сейчас выясняются, сообщили в операторе проекта.
«Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока — 1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — сказали в Nord Stream AG.
Ранее подобная проблема с резким падением давления произошла на другом экспортном газопроводе «Северный поток — 2». ЧП случилось ночью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.
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