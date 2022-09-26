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Зафиксировано падение давления на обеих нитках «Северного потока-1»

22:40 26.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» зафиксировано вечером в понедельник, причины инцидента сейчас выясняются, сообщили в операторе проекта.

«Сегодня вечером диспетчеры центра управления „Северного потока — 1“ зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — сказали в Nord Stream AG.

Ранее подобная проблема с резким падением давления произошла на другом экспортном газопроводе «Северный поток — 2». ЧП случилось ночью в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

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