0
0
40
НОВОСТИ

В России выявили 36 605 случаев заражения ковидом за сутки

11:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 605, летальных исходов из-за ковида — на 101. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 23 августа, когда зафиксировали 30 967 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 40 188 случаев заражения и 85 смертей из-за ковида, всего с начала пандемии — 20 869 714 и 386 943 соответственно.

Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 59 547 против 44 257 днем ранее — до 19 860 311.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 27.09.2022
РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей — Медведев
0
17
11:05 27.09.2022
На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в Северной Осетии откроют мобилизационный пункт
0
59
11:00 27.09.2022
Использование HIMARS не оправдало ожиданий ВСУ под Артемовском — NYT
0
61
10:32 27.09.2022
В Херсоне задержали подозреваемых, получивших задание устроить диверсию в отношении Сальдо
0
65
10:20 27.09.2022
Медведев считает, что НАТО не вмешается, если РФ применит ядерное оружие против украинской агрессии
0
62
10:05 27.09.2022
50% жителей Германии считают пребывание Шольца на посту канцлера ошибкой — опрос
0
78
10:00 27.09.2022
Эдвард Сноуден, получивший гражданство РФ, надеется на стабильность для его семьи
0
75
09:32 27.09.2022
Запад не готовится поставлять тяжелые вооружения Киеву — Bloomberg
0
79
09:20 27.09.2022
Падение давления в Nord Stream 2 и Nord Stream могло произойти из-за диверсии — СМИ
0
95
09:05 27.09.2022
Чухрай не согласен с невыдвижением фильма РФ на "Оскар"и выходит из Российского комитета
0
94

Возврат к списку