В России выявили 36 605 случаев заражения ковидом за сутки
11:20 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 605, летальных исходов из-за ковида — на 101. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 23 августа, когда зафиксировали 30 967 заболевших. Днем ранее в стране зарегистрировали 40 188 случаев заражения и 85 смертей из-за ковида, всего с начала пандемии — 20 869 714 и 386 943 соответственно.
Количество выздоровевших увеличилось за сутки на 59 547 против 44 257 днем ранее — до 19 860 311.
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