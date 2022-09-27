Экс-постпред России при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
12:05 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший постоянный представитель России при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимир Чижов наделен полномочиями сенатора от Республики Карелии. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков.
«Постановляю наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — отмечается в документе.
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