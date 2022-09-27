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Дума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу

14:12 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с 24 февраля по 21 сентября, если в этот период с ними были расторгнуты трудовые договоры, получить преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя в течение трех месяцев после завершения контракта.

Законом также устанавливается, что в случае невозможности предоставления ранее занимаемой должности работодатель должен предложить другую имеющуюся у него работу, не противопоказанную указанной категории граждан по состоянию здоровья.

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