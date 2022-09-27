МО РФ не обращалось к Казахстану и Грузии с просьбой о возвращении оттуда россиян

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны РФ не обращалось к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Об этом сообщили во вторник в военном ведомстве.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», — заявили в ведомстве.