Минобороны Дании направило фрегат в район утечек на газопроводах
17:32 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны Дании направило в район утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» фрегат Absalon («Абсалон»), а также судно экологического мониторинга уровня загрязнения Gunnar Thorson («Гуннар Торсон»). Об этом говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном во вторник.
«После трех утечек газа на газопроводе „Северный поток“ в Балтийском море Минобороны Дании задействовало фрегат Absalon и судно для борьбы с загрязнением Gunnar Thorson, а также вертолеты. Кроме того, минувшей ночью в этом районе находился сторожевой корабль Rota [„Рота“]», — отмечается в сообщении.
Как ранее заявили в компании Nord Stream AG («Норд стрим АГ»), инциденты на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедшие в один день, не имеют аналогов. Сроки восстановления оценить пока невозможно.
В понедельник Nord Stream AG зафиксировала падение давления на обеих нитках «Северного потока», а также на «Северном потоке — 2». Газета «Тагесшпигель» со ссылкой на собственные источники выдвинула версию, согласно которой причиной могла стать диверсия.
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