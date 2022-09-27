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Негерметичность «Северного потока-1» вызвана физическими повреждениями — оператор

22:40 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое падение давления на обеих нитках «Северного потока — 1» в результате утечки газа говорит о том, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями, сообщил во вторник оператор проекта.

«Зафиксированное вчера в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода „Северный поток — 1“ позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — сказано в сообщении Nord Stream AG. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от острова Борнхольм в шведской и датской исключительных экономических зонах (ИЭЗ) соответственно.

Ранее сообщалось, что сейсмологи Уппсальского университета в Швеции уверены в том, что инциденты с утечкой газа на «Северных потоках» были вызваны взрывами, а не землетрясением или оползнем, сообщает во вторник агентство Рейтер.

По словам сейсмологов, второй взрыв был эквивалентен по мощности взрыву более 100 кг динамита.

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