Запорожская область де-факто отделилась от Украины — глава ВГА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская область, где на референдуме 23–27 сентября большинство избирателей высказались за вхождение в состав РФ, де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию. Об этом заявил во вторник глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Сегодняшним референдумом состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав — такую заявку мы подали», — сказал он журналистам.