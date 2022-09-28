Запорожская область де-факто отделилась от Украины — глава ВГА
09:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запорожская область, где на референдуме 23–27 сентября большинство избирателей высказались за вхождение в состав РФ, де-факто отделилась от Украины и подала заявку на вступление в Россию. Об этом заявил во вторник глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
«Сегодняшним референдумом состоялось отделение Запорожской области от Украины. Теперь мы ждем решения властей России, которые должны принять нас в свой состав — такую заявку мы подали», — сказал он журналистам.
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