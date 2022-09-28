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ЕБРР сохранил прогноз падения экономики Украины в 2022 году на 30%

10:00 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз падения ВВП Украины на 30% по итогам 2022 года и резко ухудшил прогноз на 2023 год, до роста на уровне 8%. Об этом говорится в опубликованном в среду обновленном докладе банка о состоянии экономики в регионе.

«Хотя боевые действия в самые последние месяцы стали более концентрированными, покрывая территорию, которая обеспечивает примерно 20% ВВП, сильное уничтожение человеческого капитала, инфраструктуры и производственных мощностей было огромным», — говорится в заявлении банка.

«Вероятно, что ВВП в целом снизится на 30% в 2022 году, но постепенно начнет восстанавливаться, достигнув роста на 8% в 2023 году», — сообщили в ЕБРР. В последнем прогнозе, опубликованном в мае, ЕБРР предсказывал падение ВВП Украины в 2022 году на том же уровне при росте в следующем году на 25%.

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