В РУСАДА заявили, что стандартный срок возможного наказания Валиевой составит четыре года
12:05 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Максимальный срок дисквалификации в случае подтверждения обвинений в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой составит четыре года. Об этом журналистам в среду сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на форуме «Россия — спортивная держава».
«Дату [слушаний] мы назвать не можем, — сказала Логинова. — Расследование было в отношении персонала — тренерский штаб, врачи, пока дату [слушаний] назвать не могу».
«В кодексе мы можем видеть, какие санкции предусмотрены, стандартный срок — четыре года, — продолжила она. — Но в разных ситуациях могут [быть приняты] разные решения в зависимости от обстоятельств. Какую санкцию дисциплинарная комиссия вынесет, мы не отвечаем».
В сентябре РУСАДА сообщило о завершении расследования, теперь вердикт должна вынести дисциплинарная комиссия агентства. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставляет за собой право оспорить будущее решение.
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