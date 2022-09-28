В РУСАДА заявили, что стандартный срок возможного наказания Валиевой составит четыре года

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный срок дисквалификации в случае подтверждения обвинений в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой составит четыре года. Об этом журналистам в среду сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на форуме «Россия — спортивная держава».

«Дату [слушаний] мы назвать не можем, — сказала Логинова. — Расследование было в отношении персонала — тренерский штаб, врачи, пока дату [слушаний] назвать не могу».

«В кодексе мы можем видеть, какие санкции предусмотрены, стандартный срок — четыре года, — продолжила она. — Но в разных ситуациях могут [быть приняты] разные решения в зависимости от обстоятельств. Какую санкцию дисциплинарная комиссия вынесет, мы не отвечаем».

В сентябре РУСАДА сообщило о завершении расследования, теперь вердикт должна вынести дисциплинарная комиссия агентства. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставляет за собой право оспорить будущее решение.