Депутат Дмитрий Певцов приехал поддержать москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ
13:15 28.09.2022
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов приехал в открывшийся на ВДНХ резервный пункт мобилизации, чтобы оказать моральную поддержку призванным в Вооруженные силы москвичам и членам их семей. «Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает - и которым сейчас, кстати скажу, сейчас сложнее гораздо, - и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации, - сказал депутат. - Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми».
По словам Дмитрия Певцова, он общался с российскими военнослужащими в госпиталях и с беженцами из Донбасса. «Низкий поклон всем родным тех людей, родственники которых сейчас идут защищать нас. Им и, конечно же, бойцам, которые сейчас находятся на передовой, которые туда едут», - отмечает депутат.
Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве открылись временные пункты мобилизации, которые работают на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
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