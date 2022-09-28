МИД Грузии осудил визит Лукашенко в Абхазию "с нарушением госграницы"
18:33 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство иностранных дел Грузии осуждает „визит“ Александра Лукашенко в оккупированный [абхазами] регион Абхазии с нарушением государственной границы Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права. Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах», — говорится в опубликованном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.
Тбилиси также призывает Минск не прибегать к таким действиям, которые противоречат принципам международного права.
НОВОСТИ
- 19:00 28.09.2022
- Швеция начинает расследование инцидентов на СП-1 и СП-2
- 17:40 28.09.2022
- РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северном потоке»
- 17:12 28.09.2022
- Мишустин предложил отказаться от слова «среднее», говоря о профессиональном образовании
- 17:00 28.09.2022
- Володин предложил обсудить обязательную службу в армии для госслужащих и депутатов
- 16:32 28.09.2022
- В ФРГ считают, что нитки Nord Stream навсегда будут непригодны для использования — СМИ
- 16:12 28.09.2022
- В Ижевске задержали директора ЧОП, охранявшего школу, где произошла стрельба
- 16:00 28.09.2022
- Байден должен ответить, реализовали ли США свою угрозу по «Северному потоку» — Захарова
- 15:34 28.09.2022
- Мэр Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва
- 15:32 28.09.2022
- Сербия не может признать референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — Вучич
- 15:12 28.09.2022
- Трамп изучал возможность бомбардировки нарколабораторий в Мексике — книга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать