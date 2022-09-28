МИД Грузии осудил визит Лукашенко в Абхазию "с нарушением госграницы"

18:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Грузии обвинил в среду президента Белоруссии Александра Лукашенко, который посетил Абхазию, в нарушении государственной границы.

«Министерство иностранных дел Грузии осуждает „визит“ Александра Лукашенко в оккупированный [абхазами] регион Абхазии с нарушением государственной границы Грузии, что является грубым нарушением фундаментальных принципов и норм международного права. Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах», — говорится в опубликованном заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Тбилиси также призывает Минск не прибегать к таким действиям, которые противоречат принципам международного права.