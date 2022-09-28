Швеция начинает расследование инцидентов на СП-1 и СП-2

19:00 Источник: Интерфакс

Служба безопасности Швеции начала расследование по фактам утечек газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

"Расследование проводит шведская служба безопасности, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое по крайней мере в определенной степени затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за этим стоят иностранные силы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте службы.

В документе отмечается, что расследование возглавляет прокурор подразделения национальной безопасности.