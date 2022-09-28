Дефицит газа при остановке поставок из РФ острее всех испытывают ФРГ и Италия
21:50 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее оценкам, в случае полной приостановки поставок природного газа из России в Европу степень негативных последствий от этого будет разниться в зависимости от региона. Как отмечается в докладе, выдержки из которого приводит в среду китайский информационный портал «Пэнпай», Великобритания, Ирландия, Испания, Португалия, Швеция и Дания сравнительно мало зависят от российских поставок и смогут адаптироваться к их прекращению.
В то же время Франция, Нидерланды и Бельгия в определенной степени зависят от российского газа, однако эти страны смогут заменить поставки по трубопроводу за счет импорта СПГ. «Больше всего от российского газа зависят Германия и Италия, и у них возникнет дефицит размером около 15% от их потребностей», — сказано в докладе.
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