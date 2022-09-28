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ЕС хочет запретить импорт российской стали, но не алмазов - СМИ

22:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в рамках планируемого восьмого пакета санкций в отношении России намерен запретить импорт из РФ некоторых видов стальной продукции, но оставит возможность импортировать российские алмазы. Об этом сообщило в среду европейское издание «Политико», которое ознакомилось с предложениями Еврокомиссии по новому пакету ограничений.

По его данным, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов. Однако российские алмазы не значатся в проекте нового пакета ограничительных мер, отмечает издание. Этот факт, опишет «Политико», «обрадует Бельгию с ее внушительной промышленностью по производству бриллиантов».

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