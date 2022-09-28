ЕС хочет запретить импорт российской стали, но не алмазов - СМИ
22:20 28.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов. Однако российские алмазы не значатся в проекте нового пакета ограничительных мер, отмечает издание. Этот факт, опишет «Политико», «обрадует Бельгию с ее внушительной промышленностью по производству бриллиантов».
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