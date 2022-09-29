Парламентариев пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина 30 сентября. Об этом сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина», — написал Парфенов в своем телеграм-канале в четверг.