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НОВОСТИ

Парламентариев пригласили в Кремль на мероприятие с Путиным 30 сентября

12:32 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутатов Госдумы пригласили на мероприятие с участием президента РФ Владимира Путина 30 сентября. Об этом сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов.

«Депутатам Государственной думы разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием президента России В. В. Путина», — написал Парфенов в своем телеграм-канале в четверг.

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