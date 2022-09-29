Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что для решения проблем на армяно-азербайджанской границе необходимо разместить наблюдателей ООН, ОБСЕ или других международных организации.

«Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям. Считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или любой другой международной организации», — сказал Пашинян на заседании правительства.