Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей
13:20 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что для решения проблем на армяно-азербайджанской границе необходимо разместить наблюдателей ООН, ОБСЕ или других международных организации.
«Азербайджан постоянно прибегает к агрессивным действиям. Считаем, что решением может стать размещение международной наблюдательной миссии на армяно-азербайджанской границе, будь то миссия Совета Безопасности ООН, ОБСЕ или любой другой международной организации», — сказал Пашинян на заседании правительства.
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