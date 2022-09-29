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НОВОСТИ

Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата

17:00 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России в четверг отказался вернуть Валерию Рашкину статус депутата Госдумы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом отклонена жалоба Рашкина на лишение его статуса депутата Госдумы», — сказала собеседница агентства.

Ранее Рашкин обращался в Конституционный суд РФ с просьбой признать незаконной норму, которая позволила лишить его статуса депутата. Однако КС РФ отказался принимать жалобу.

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