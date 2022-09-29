Британские студенты стали чаще боятся высказывать свои политические взгляды — СМИ
17:40 29.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% британских студентов боятся открыто высказывать в университетах свои политические взгляды, сообщает в четверг газета «Дейли телеграф».
По данным исследования Королевского колледжа Лондона, количество студентов, придерживающихся консервативных взглядов и свободно выражающих их, стало на 37% меньше по сравнению с 2019 годом. В то же время «численность студентов, которые говорят, что люди не желают выражать в своих университетах левые взгляды, более чем удвоилось с 14% в 2019 году до 36% в 2022 году», — говорится в отчете.
Группа аналитиков опросила более 6 тыс. студентов и пришла к выводу, что в настоящее время «свобода слова не защищена в [британских] университетах».
Как утверждает профессор лондонского Института политики Бобби Даффи, «студенты должны быть уверены, что право свободно выражать свое мнение уважается». «Правительство должно принять соответствующие меры для исполнения кодекса поведения», — заявил он.
НОВОСТИ
- 17:58 29.09.2022
- Конфликты в СНГ — результат развала СССР, но Запад разжигает и новые — Путин
- 17:12 29.09.2022
- Nord Stream AG планирует устранить утечки на «Северном потоке» в понедельник — Reuters
- 17:00 29.09.2022
- Верховный суд РФ отказался вернуть Рашкину статус депутата
- 16:40 29.09.2022
- В Москве на призывных пунктах начали выдавать обмундирование
- 16:32 29.09.2022
- ВС Украины ударили по вспомогательной инфраструктуре ЗАЭС, угрозы реактору нет — Балицкий
- 16:12 29.09.2022
- Страны НАТО не захотели проводить Совбез ООН по «Северным потокам» в четверг — МИД РФ
- 16:00 29.09.2022
- КС РФ запретил судьям первой инстанции опрашивать присяжных об оказанном на них давлении
- 15:32 29.09.2022
- Венгрия не поддержит энергетические меры из восьмого пакета санкций — офис Орбана
- 15:12 29.09.2022
- Процесс интеграции новых регионов в РФ может растянуться на годы — замглавы комитета Думы
- 15:02 29.09.2022
- Сбер реструктуризирует кредиты мобилизуемых предпринимателей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать