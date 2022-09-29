Британские студенты стали чаще боятся высказывать свои политические взгляды — СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% британских студентов боятся открыто высказывать в университетах свои политические взгляды, сообщает в четверг газета «Дейли телеграф».

По данным исследования Королевского колледжа Лондона, количество студентов, придерживающихся консервативных взглядов и свободно выражающих их, стало на 37% меньше по сравнению с 2019 годом. В то же время «численность студентов, которые говорят, что люди не желают выражать в своих университетах левые взгляды, более чем удвоилось с 14% в 2019 году до 36% в 2022 году», — говорится в отчете.

Группа аналитиков опросила более 6 тыс. студентов и пришла к выводу, что в настоящее время «свобода слова не защищена в [британских] университетах».

Как утверждает профессор лондонского Института политики Бобби Даффи, «студенты должны быть уверены, что право свободно выражать свое мнение уважается». «Правительство должно принять соответствующие меры для исполнения кодекса поведения», — заявил он.