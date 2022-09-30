ЧП с «Северным потоками» выгодно США, указал Патрушев
10:32 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтону выгодно повреждение «Северных потоков», в том числе с экономической точки зрения. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ, которое проходит в пятницу в Москве.
«Все чаще серьезные вопросы возникают к самим организаторам клеветнических кампаний. Так, буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако, очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — констатировал он.
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