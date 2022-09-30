0
0
43
НОВОСТИ

Более 20 человек погибли, 34 ранены при ударе ВСУ по автоколонне в Запорожье

11:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — написал он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. «Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 30.09.2022
Мира на Украине можно достичь за несколько дней, если европейцы хотят этого — Лукашенко
0
30
11:05 30.09.2022
У СВР есть данные, указывающие на западный след в теракте на «Северных потоках» — Нарышкин
0
69
10:32 30.09.2022
ЧП с «Северным потоками» выгодно США, указал Патрушев
0
63
10:20 30.09.2022
Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб в результате удара ВСУ
0
69
10:05 30.09.2022
У Киева нет ограничений со стороны США по обстрелам территорий, подконтрольным РФ — посол
0
65
10:00 30.09.2022
Не менее 20 человек погибли в результате взрыва к Кабуле — ТВ
0
61
09:32 30.09.2022
Тарифы на электроэнергию выросли в Японии за год на 20-30%
0
66
09:20 30.09.2022
Ремонт «Северных потоков» может занять не менее года, считает экс-глава турецкой Botas
0
80
09:05 30.09.2022
Шеф Пентагона заявил, что не будет гадать, кто ответственен за ЧП на «Северных потоках»
0
74
09:00 30.09.2022
Гутерриш не имел полномочий делать от имени ООН заявление о референдумах — постпредство РФ
0
80

Возврат к списку