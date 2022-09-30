Более 20 человек погибли, 34 ранены при ударе ВСУ по автоколонне в Запорожье
11:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 человек погибли, еще 34 ранены в результате обстрела украинскими военными автоколонны мирных жителей, которые хотели выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщил в пятницу председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах», — написал он в своем телеграм-канале.
Рогов добавил, что машины находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда в область. «Обстреляли на выезде из Запорожья очередь машин, которые ждали проезда на освобожденную территорию».
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