У СВР есть данные, указывающие на западный след в теракте на «Северных потоках» — Нарышкин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки России располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в пятницу журналистам.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта», — сказал он. «По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — добавил Нарышкин.