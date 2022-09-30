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НОВОСТИ

У СВР есть данные, указывающие на западный след в теракте на «Северных потоках» — Нарышкин

11:05 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба внешней разведки России располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в пятницу журналистам.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта», — сказал он. «По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», — добавил Нарышкин.

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