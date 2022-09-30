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Запад превратил Украину в главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма — Патрушев

12:00 30.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пытались возродить фашизм в Европе с момента окончания Второй мировой войны, а Украина превращена в главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, подчеркнув, что неонацисткие формирования постигнет судьба их предшественников.

«Крайне опасной угрозой из арсенала западных гибридных инструментов являются попытки возрождения фашизма в Европе. Такая работа ведется Вашингтоном фактически с момента окончания Второй мировой войны», — сказал Патрушев в пятницу на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ. По его мнению, «именно поэтому ужасы и безумие, творимые украинскими неонацистами, тщательно замалчиваются западными СМИ».

«Более того, ими ставится под сомнение целесообразность денацификации Украины, которая превращена англосаксами фактически в главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма», — констатировал секретарь Совбеза. «Однако можно не сомневаться, что искусственно созданные Западом неонацистские формирования в итоге постигнет судьба их предшественников», — указал он.

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