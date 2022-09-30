Москвич рассказал об отзыве повестки в военкомате сразу после проверки данных

12:10

Повестки из военкомата по поводу мобилизации, которые были аннулированны после сверки данных, отзывают сразу после прихода резервиста в военкомат. По словам получившего подобную повестку москвича Александра Антонова, он получил повестку дома.

«Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке, - сообщил горожанин. - Там определили, что по возрастной категории я не прохожу - 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате».

По словам Антонова, он проходил срочную службу после учебы в вузе и служил в воздушно-десантных войсках. Он также отмечает, что в военкомате была очередь мужчин, прибывших на мобилизацию без повестки, добровольно.

Как уже сообщала "Независимая газета", военный комиссариат Москвы и правительство мегаполиса в сжатые сроки актуализировали базу данных москвичей, состоящих на воинском учете. В выявленных случаях отправки повесток на основании недостоверных данных, горожанам послали уведомление об отзыве таких документов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в военкоматах также были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.