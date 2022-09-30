Москвичу с бронью аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате
12:47 30.09.2022
Жителю Москвы, имеющему бронь в связи с местом работы и не подлежащему мобилизации, аннулировали ранее направленную повестку в военкомате, куда он пришел для сверки данных. По словам москвича Леонида Парамонова, повестку он получил 28 сентября, в ней значилось, что ему нужно явиться «для сверки документов воинского учета». «Когда я прибыл в военкомат, то уведомил, что наша организация, оператор связи, направляла списки сотрудников на бронь для отсрочки по частичной мобилизации, - сообщил Парамонов. - Все проверили, нашли меня в списке и выдали уведомление об отзыве повестки, а также отметили на повестке «мобилизации не подлежит».
По словам Парамонова, изначально он явился в Савеловский военный комиссариат, откуда его переправили в резервный пункт сбора граждан по другому адресу - на Пресненский Вал. «Это резервный пункт сбора граждан военного комиссариата, - отмечает Леонид Парамонов. - С точки зрения очередей там великолепное помещение, зал ожидания, очередей нет никаких, тут же обеспечивающие сотрудники приглашают, направляют в кабинеты, можно сказать, как на курорте - очень вольготное отношение, и все дружелюбно общаются, никто не повышает голос, все хорошо исполняют свою работу».
Как уже сообщала «Независимая газета», военный комиссариат Москвы вместе с правительством мегаполиса в ограниченные сроки смогли провести актуализацию баз данных горожан, которые состоят на воинском учете. В случаях, когда повестки горожанам были направлены на основании недостоверных данных, москвичам разослали уведомления об отзыве таких документов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в московских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по мобилизационным вопросам.
НОВОСТИ
- 12:38 30.09.2022
- Жителю Ростокина в Москве аннулировали повестку в военкомате сразу после проверки данных
- 12:32 30.09.2022
- ФСБ задержала подозреваемого в диверсии на железной дороге жителя Свердловской области
- 12:20 30.09.2022
- Патриарх Кирилл заразился коронавирусом — РПЦ
- 12:10 30.09.2022
- Москвич рассказал об отзыве повестки в военкомате сразу после проверки данных
- 12:05 30.09.2022
- Польша против введения мер по сокращению использования энергии на уровне всего ЕС
- 12:00 30.09.2022
- Запад превратил Украину в главный мировой плацдарм ультраправого экстремизма — Патрушев
- 11:58 30.09.2022
- В Москве работники префектур разносят по домам уведомления об отзывах повесток
- 11:45 30.09.2022
- Росатом вводит дополнительные меры социальной поддержки мобилизованных работников
- 11:32 30.09.2022
- В России выявили 37 286 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 30.09.2022
- Мира на Украине можно достичь за несколько дней, если европейцы хотят этого — Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать