Осенний призыв никак не свзян с СВО - Минобороны

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осенний призыв не связан с проведением специальной военной операции, призывники будут служить на территории РФ. Об этом заявил в пятницу представитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке», — заявил Цимлянский.