Более 16 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области за сутки

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 16 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки пункты пропуска в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону в субботу.



«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тыс. граждан», — говорится в сообщении.



