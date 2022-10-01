Более 16 тысяч человек пересекли границу в Ростовской области за сутки
10:30 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16 тыс. граждан», — говорится в сообщении.
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