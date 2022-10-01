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На туристическую инфраструктуру Камчатки и Тверской области выделено 6,3 млрд рублей

11:20 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камчатский край и Тверская область в 2022–2024 годах получат более 6,3 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Распоряжение о распределении этих средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

«Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в Камчатский край. Средства позволят построить автомобильную дорогу протяженностью 32 км, которая соединит поселок Термальный и туристический кластер „Три вулкана“, — поясняется в сообщении.

Остальные средства — 835 млн рублей — помогут создать транспортную развязку на пересечении региональной дороги Москва — Санкт-Петербург — Конаково — Иваньково и федеральной трассы М-10 «Россия» в Тверской области. «Это обеспечит доступность различных объектов туристической инфраструктуры Конаковского района», — добавили в кабмине.

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