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Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше

14:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассигнования на военные нужды, которые будут запланированы в госбюджете Литвы на 2023 год, почти в два раза превысят военный бюджет текущего года. Об этом в субботу заявил в эфире национального радио Эл-эр-тэ министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

«Эскалация на Украине продолжается. Необходимо быть наготове. В госбюджете на 2023 год министерству обороны планируется повысить финансирование почти в два раза по сравнению с текущим годом», — сказал он. Конкретных цифр министр не привел.

В середине сентября Анушаускас заявил, что военный бюджет Литвы в 2023 году составит более 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). В текущем году ассигнования на оборону составляют 2,26% ВВП.

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