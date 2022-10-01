Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ассигнования на военные нужды, которые будут запланированы в госбюджете Литвы на 2023 год, почти в два раза превысят военный бюджет текущего года. Об этом в субботу заявил в эфире национального радио Эл-эр-тэ министр обороны республики Арвидас Анушаускас.



«Эскалация на Украине продолжается. Необходимо быть наготове. В госбюджете на 2023 год министерству обороны планируется повысить финансирование почти в два раза по сравнению с текущим годом», — сказал он. Конкретных цифр министр не привел.



В середине сентября Анушаускас заявил, что военный бюджет Литвы в 2023 году составит более 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). В текущем году ассигнования на оборону составляют 2,26% ВВП.



