Глава минобороны Литвы заявил, что военный бюджет страны будет в два раза больше
14:40 01.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Эскалация на Украине продолжается. Необходимо быть наготове. В госбюджете на 2023 год министерству обороны планируется повысить финансирование почти в два раза по сравнению с текущим годом», — сказал он. Конкретных цифр министр не привел.
В середине сентября Анушаускас заявил, что военный бюджет Литвы в 2023 году составит более 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП). В текущем году ассигнования на оборону составляют 2,26% ВВП.
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