Израиль готов потратить 25,3 млн долл на прием новых репатриантов из РФ и Украины
12:10 02.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это», — сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Лапид напомнил, что правительство готовит новый пакет помощи для прибывающих в страну репатриантов. «Вслед за недавними событиями в России и на Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шато представят сегодня [в воскресенье] решение по выделению дополнительных 90 млн шекелей (25,3 млн долларов — прим. ТАСС) на интеграцию иммигрантов», — отметил он.
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