Израиль готов потратить 25,3 млн долл на прием новых репатриантов из РФ и Украины

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля ожидают в ближайшие месяцы прибытия в страну десятков тысяч новых репатриантов из России и с Украины. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на еженедельном заседании кабинета министров в воскресенье.

«Мы ожидаем десятки тысяч новых репатриантов в ближайшие месяцы. Мы готовимся к этому и приветствуем это», — сказал премьер, слова которого распространила его канцелярия.

Лапид напомнил, что правительство готовит новый пакет помощи для прибывающих в страну репатриантов. «Вслед за недавними событиями в России и на Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шато представят сегодня [в воскресенье] решение по выделению дополнительных 90 млн шекелей (25,3 млн долларов — прим. ТАСС) на интеграцию иммигрантов», — отметил он.