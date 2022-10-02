Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

18:45

Жители столицы РФ продолжают приезжать на временные мобилизационные пункты, в числе которых Культурный центр имени Астахова на улице Люблинской, д. 149), который временно отдан под размещение мобилизационного пункта Люблинского военкомата.

В пункте собраны врачи, которые знакомятся с предоставленной получившими повестку гражданами медицинской документацией, а также их электронными историями болезни. По словам врача-невролога, члена медицинской комиссии сборного пункта Люблинского военкомата Александра Никитина, учитывают все жалобы, резервистам назначается соответствующая категория годности или выдают направление на дообследование. «Например, недавно обращался человек, у которого была проведена летом операция по поводу секвестрированной грыжи позвоночника. Естественно, он не подлежит мобилизации, мы направили его домой», - отметил врач.

У мобилизационного пункта действует установлена кухня, где мобилизованные и их близкие могут поесть гречневую кашу с мясом и попить чай.

«Демобилизовался в 2011 году, иду, потому что брат там, страну надо защищать. С обеспечением все в порядке: все обеспечивается, помощь идет. Так что все нормально», - заявил СМИ один из горожан, который пришел добровольно.

Как сообщали СМИ, в Москве начали работать временные пункты мобилизации, открывшиеся на ВДНХ, в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.