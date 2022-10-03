Долгосрочный рейтинг агентства S&P для Великобритании изменен на «негативный»

10:00 Источник: Интерфакс

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Великобритании в иностранной и национальной валютах на уровне "AA/A-1+".

При этом прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.