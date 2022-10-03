Долгосрочный рейтинг агентства S&P для Великобритании изменен на «негативный»
10:00 03.10.2022 Источник: Интерфакс
При этом прогноз долгосрочных рейтингов был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства.
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