В Британии заговорили о вотуме недоверия премьер-министру Трасс

10:20 Источник: РБК

Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает Bloomberg.



Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.



«Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего «Комитет 1922», который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей», — отмечает агентство.



