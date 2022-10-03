В Британии заговорили о вотуме недоверия премьер-министру Трасс
10:20 03.10.2022 Источник: РБК
Член британского парламента предложил написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает Bloomberg.
Премьер-министр Великобритании пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия, но член парламента рассчитывает, что это правило можно будет изменить в том случае, если достаточное количество депутатов поддержит эту инициативу.
«Тем не менее достижение таких цифр, которые заставили бы действовать Брейди, возглавляющего «Комитет 1922», который принимает решения о проведении вотума недоверия, является непростой задачей», — отмечает агентство.
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