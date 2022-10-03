Заболеваемость ковидом в РФ за неделю снизилась на 30% - оперштаб

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 30,32%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей сократилось на 24%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.



Увеличение числа госпитализаций произошло в 9 регионах. Заболеваемость выросла в 34 и снизилась 51 регионе, следует из данных штаба.



