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НОВОСТИ

Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой

16:20 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Согласно законам жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Результаты голосования по каждому из четырех федеральных конституционных законов депутаты встречали аплодисментами. После принятия законов депутаты Госдумы стоя заслушали официальный гимн Российской Федерации.

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