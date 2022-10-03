Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и сразу в целом четыре проекта конституционных законов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.



Согласно законам жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.



Результаты голосования по каждому из четырех федеральных конституционных законов депутаты встречали аплодисментами. После принятия законов депутаты Госдумы стоя заслушали официальный гимн Российской Федерации.



