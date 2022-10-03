Закон о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ принят Госдумой
16:20 03.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно законам жители новых субъектов со дня принятия регионов в состав России — 30 сентября — признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ им дан месяц. При этом уточняется, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.
Результаты голосования по каждому из четырех федеральных конституционных законов депутаты встречали аплодисментами. После принятия законов депутаты Госдумы стоя заслушали официальный гимн Российской Федерации.
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