РФ и ФРГ должны участвовать в расследовании инцидентов на «Северных потоках» - замглавы МИД РФ

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Германия должны участвовать в расследовании инцидентов на «Северных потоках» в Балтийском море. Об этом заявил в среду на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.



«Речь идет о диверсии, — отметил он. — Необходимо расследование. Естественно, должно быть расследование при участии России, но, наверное, важно было бы подключить к такому расследовании и Германию, коль скоро газ-то шел в первую очередь в Германию, в Европу, но в Германию в первую очередь».



Высокопоставленный дипломат обратил внимание на то, что в случае провокационных инсценировок типа Бучи или Изюма Запад отнюдь не настаивал на проведении тщательных расследований, а сходу, не стесняясь, обвинял во всем Россию. Однако на этот раз, по его словам, от расследования не уйти, тем более что за его проведение единодушно высказались участники заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе РФ 30 сентября. «Мы это поддерживаем и согласны с расследованием, но оно должно быть тщательным, объективным и с участием России», — подчеркнул Вершинин.



