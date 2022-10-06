Из-за высоких цен на энергию польские университеты вводят частичное удаленное обучение
11:40 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В четверг стало известно о таком решении ректора Ягеллонского университета в Кракове. В первом семестре там вводится пять периодов по несколько дней, когда студенты будут обучаться дистанционно. Ранее университет получил информацию о повышении счетов за электроэнергию на 700%.
Аналогичное решение принял Университет в Белостоке. «Цены большинства услуг и товаров, без которых ВУЗ не может нормально функционировать, в последние месяцы выросли. Речь идет о расходах на печать, канцелярские товары, особенно бумагу, уборку и прежде всего затратах на электроэнергию», — указала пресс-служба университета.
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