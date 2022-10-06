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Сайт, запущенный экс-сотрудниками радио "Эхо Москвы", заблокирован Роскомнадзором

16:10 06.10.2022 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ на территории РФ к сайту "Эха", запущенному бывшими сотрудниками радиостанции "Эхо Москвы", следует из данных регулятора.

В универсальном сервисе РКН по проверке блокировок страниц и сайтов содержится информация об ограничении доступа к сайту echofm.online по требованию Генпрокуратуры от 5 октября.

Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам). "Сайт "Эха" начали блокировать в России", - говорится в его телеграм-канале.

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