СМИ: банки продолжат повышать ставки по ипотечным кредитам

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Застройщики и экономисты в ближайшем будущем ожидают повышения ставок по ипотеке крупными банками, такими как Сбер и ВТБ. Проценты на жилищные кредиты уже выросли в ряде кредитных организаций из числа первой тридцатки. Как отмечают эксперты, причин для дальнейшего повышения достаточно, пишет Газета.Ru.

По мнению аналитиков Frank RG, «повышение ставок по стандартным ипотечным программам могло произойти для минимизации рисков после объявления частичной мобилизации в России». Еще одно основание – рост доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ), который наблюдается последние три недели. «Рост котировок ОФЗ может привести к соразмерному увеличению кредитных ставок, так как появляется альтернативный инструмент, возможно с меньшим риском и приемлемой доходностью, чем ставшая рискованной кредитная деятельность», – считает руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов. «На повышение ставок могли повлиять ожидания от следующего заседания ЦБ в конце октября. Многие эксперты прогнозируют, что на нем регулятор поднимет ключевую ставку», – замечает Дмитрий Веселков, директор Департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум».

Крупные банки, в том числе Сбер, пока не повысили ставки по ипотеке, отмечают эксперты. Но не исключено, что это произойдет в ближайшее время.