0
0
0
НОВОСТИ

Эрдоган: Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений

23:00 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что верит в возможность полной нормализации отношений между Турцией и Арменией.

«Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе. На нашей встрече с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном обсуждались некоторые требования. Турция не выдвигает каких-либо предварительных условий для нормализации отношений с Арменией. Как только Армения заключит мирное соглашение с Азербайджаном, с нами у нее не станет никаких проблем», — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 06.10.2022
США не собираются размещать ядерное оружие в странах НАТО, вступивших в альянс после 1997 года - Госдеп
0
120
21:40 06.10.2022
Минприроды предложило освободить от частичной мобилизации мусорщиков
0
168
20:51 06.10.2022
Нефть с "Сахалина 2" для Японии выведена из-под санкций ЕС
0
223
19:50 06.10.2022
МАГАТЭ считает, что ЗАЭС принадлежит Украине
0
315
18:55 06.10.2022
ЕС собирается наказывать суда из третьих стран, перевозящих нефть из РФ по цене ниже установленной
0
328
18:33 06.10.2022
СМИ: банки продолжат повышать ставки по ипотечным кредитам
0
331
18:06 06.10.2022
В СберБанк Онлайн теперь можно оформить страховку на случай потери работы
0
332
18:05 06.10.2022
Литва на границе просвечивает поезда из РФ рентгеном прямо на ходу
0
396
17:59 06.10.2022
На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы
0
341
17:05 06.10.2022
В Нижнем Новгороде открылась Академия «Маяк» – проект Росатома и правительства региона
0
393

Возврат к списку