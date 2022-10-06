Эрдоган: Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в четверг, что верит в возможность полной нормализации отношений между Турцией и Арменией.

«Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе. На нашей встрече с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном обсуждались некоторые требования. Турция не выдвигает каких-либо предварительных условий для нормализации отношений с Арменией. Как только Армения заключит мирное соглашение с Азербайджаном, с нами у нее не станет никаких проблем», — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.