Эрдоган: Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений
23:00 06.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы верим, что Турция и Армения могут добиться полной нормализации отношений на основе принципа добрососедства в регионе. На нашей встрече с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном обсуждались некоторые требования. Турция не выдвигает каких-либо предварительных условий для нормализации отношений с Арменией. Как только Армения заключит мирное соглашение с Азербайджаном, с нами у нее не станет никаких проблем», — подчеркнул Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Праге.
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