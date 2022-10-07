На вооружение армии Белоруссии поступят "Искандеры" и ЗРК С-400
16:15 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок — это ракетные комплексы „Искандер“, системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», — отметили в оборонном ведомстве.
НОВОСТИ
- 17:30 07.10.2022
- МАГАТЭ провело на ЗАЭС смену своих сотрудников
- 17:05 07.10.2022
- Власти Санкт-Петербурга решили отменить новогодние и рождественские торжества в этом году
- 16:51 07.10.2022
- Более 8 тысяч человек оценили жилье с помощью сервиса Домклик
- 16:35 07.10.2022
- Илон Маск предложил свое решение проблем с Тайванем
- 16:19 07.10.2022
- Домклик фиксирует рост сделок с жильем без ипотеки в сентябре
- 15:40 07.10.2022
- Лукашенко рассказал, что подарит Путину на юбилей
- 15:30 07.10.2022
- Турция разместиа на севере Кипра ударные дроны
- 14:10 07.10.2022
- В одной из квартир дома в Чертаново, предположительно, взорвался газ
- 13:50 07.10.2022
- Премию "Ника" в этом году решено не вручать
- 13:25 07.10.2022
- Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать