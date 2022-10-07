На вооружение армии Белоруссии поступят "Искандеры" и ЗРК С-400

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитные ракетные комплексы С-400 поступят на вооружение белорусской армии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны Белоруссии со ссылкой на главу ведомства Виктора Хренина после встречи с журналистами.

«Министр обороны анонсировал поступление в войска ряда новинок — это ракетные комплексы „Искандер“, системы ПВО С-400, а в октябре состоится презентация боевых беспилотных комплексов», — отметили в оборонном ведомстве.