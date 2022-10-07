На 0,9% выросла стоимость лекарств в РФ за сентябрь - Росстат
19:20 07.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, в среднем выросли на 0,9%, в том числе: на эргоферон — на 4,9%, аципол — на 2,9%, левомеколь — на 2,5%, ренгалин, йод — на 1,9%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 1,7%, валерианы экстракт, сульфацетамид, нафазолин, поливитамины, таурин, мирамистин, цитрамон, корвалол — на 1-1,6%», — сообщил Росстат.
Одновременно, по данным статистики, снизились цены: на канефрон Н — на 1,7%, синупрет — на 1,3%, афобазол — на 0,9%, троксерутин — на 0,4%.
Лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП в среднем стали дороже на 0,3%, в том числе: АЦЦ — на 2%, но-шпа — на 1,7%, глицин — на 1,3%, аспирин отечественный — на 1,2%, ксарелто, аскорбиновая кислота — на 0,9%, фосфоглив, номидес, натрия хлорид, витамин Д3, парацетамол, винпоцетин, фуросемид — на 0,4-0,8%. Цены на гриппферон снизились на 1,4%, смекту — на 0,8%, сообщили в ведомстве.
По данным Росстата, среди медицинских товаров и перевязочных материалов подешевели: термометры медицинские безртутные — на 0,7%, термометры медицинские электронные, аппараты для измерения артериального давления электронные, шприцы одноразовые — на 0,2%, бинты — на 0,1%. В то же время цены на вату отечественную выросли на 0,8%.
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