Член президиума организации «Офицеры России» Головашкин напутствовал мобилизованных москвичей
21:36 07.10.2022
Начало в России частичной мобилизации – необходимость и оно было связано с необходимостью сохранения территориальной целостности России и русских как народа, заявил член президиума организации «Офицеры России» Александр Головашкин. «Молодые люди, парни, мужчины, те, кто откликнулся добровольцами, и те, кто получил повестку, и отправляются на защиту своей Родины, должны понимать этот факт, - заявил Головашкин, общаясь с мобилизованными горожанами в Москве. - Никто не хочет из тепличных условий уходить из дома, особенно когда ты уже отслужил, и тебя вновь призывают. Но еще раз повторюсь, для того мы и есть на земле, мужчины, чтобы оберегать свой дом, защищать свою семью и свою Родину. А Родина у нас, как мама, - она одна, ее не выбирают».
Головашкин заявил, что проведение мобилизации позволит обновить данные в военкоматах, поскольку ранее военнообязанные горожане не всегда были заинтересованы в том, чтобы явиться к военкомам самостоятельно и сообщать о том, что у них изменилось место регистрации или другие жизненные обстоятельства. «Комиссар, который сидит далеко от дома этого гражданина, не может на расстоянии понимать его болячки или еще какие-то другие вещи, - говорит Головашкин. - Поэтому момент, наверно, опять-таки положительный в том, что сейчас обновлена будет база, и на последующие годы все будет работать».
Напомним, 21 сентября президент России сообщил о начале частичной мобилизации в связи с продолжением спецоперации в Украине. В ходе этого процесса планируют набрать на военную службу примерно 300 тыс. резервистов.
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