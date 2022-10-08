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РЖД: Все поезда в сообщении с Крымом временно отправляться не будут

10:50 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажа билетов на поезда, которые следуют в Крым и из него, приостановлена после ЧП на мосту в Крыму. Также отменены все поезда на ближайшее время. Об этом говорится в сообщении РЖД.

«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, — временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.

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