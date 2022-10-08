РЖД: Все поезда в сообщении с Крымом временно отправляться не будут
10:50 08.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, — временно не будут отправляться. Продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом приостановлена. Вернуть билеты на задержанные или отмененные поезда пассажиры могут без дополнительных сборов и плат.
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