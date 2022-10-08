Каждый день все больше добровольцев приходит на пункты мобилизации в Москве

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В российской столице в специальные пункты мобилизации приходит все больше добровольцев, сообщает журналист агентства «Москва». Один из прибывших к военкомам без повестки горожан заявил, в частности: «Приехал в военкомат без повестки, хочу отдать долг Родине своей, добровольцем. Это мог гражданский долг, хочу помочь ребятам, думаю, что наша помощь будет нужна им». Еще один доброволец говорит: «Пришел призваться, сам служил, хочу помочь. Пришел без повестки, это моя личная позиция». Также агентство цитирует третьего горожанина, который отмечает: «Я пришел добровольцем на службу, настрой у меня позитивный».

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября заявил о начале частичной мобилизации. Согласно словам министра обороны Сергея Шойгу, предполагается набрать около 300 тыс. россиян, которые будут выполнять задачи в рамках специальной военной операции в Украине.